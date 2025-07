Cinque film italiani in concorso alla Mostra di Venezia 2023

La 82. Mostra del Cinema di Venezia si prepara a celebrare il meglio del cinema italiano e internazionale dal 27 agosto al 6 settembre. Quest’anno, sono cinque i film italiani che parteciperanno alla competizione.

Ad aprire il festival sarà “La Grazia” di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il direttore artistico Alberto Barbera ha descritto l’opera come un’opera inaspettata, caratterizzata da uno stile narrativo più rigoroso, allontanandosi dai formalismi del passato. Tra le pellicole in concorso, spicca anche “Duse” di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della celebre attrice.

Gianfranco Rosi tornerà a Venezia con il suo documentario “Sotto le nuvole”, che offre uno sguardo su una Napoli inedita. Franco Maresco presenterà “Un film fatto per bene”, un’opera che, pur partendo dalla figura di Carmelo Bene, evolve in una riflessione sul cinema italiano contemporaneo. Il quinto film in concorso è “Elisa” di Leonardo di Costanzo, con Barbara Ronchi nel ruolo di un’assassina.

Fuori concorso, Luca Guadagnino porta il suo film “After the Hunt”, con Julia Roberts nel ruolo di una professoressa universitaria, un evento atteso da anni per la presenza dell’attrice al festival. La risonanza internazionale della Mostra continuerà anche con numerose pellicole americane, tra cui “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, “Jay Kelly” di Noah Baumbach, e “Frankestein” di Guillermo Del Toro, tra gli altri. Barbera ha sottolineato l’importanza di affrontare tematiche attuali come la paura legata all’atomica nel film di Kathryn Bigelow.