Cinque denunce per reati da controlli a Caserta

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato cinque persone in due operazioni distinte durante controlli autostradali.

Nella prima operazione, la Polizia Stradale di Caserta Nord ha fermato un’autovettura che procedeva a velocità elevata, creando rischio per la circolazione. A bordo, due uomini di origine serba, di 31 e 44 anni, già conosciuti per reati contro il patrimonio, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso, guanti e passamontagna. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per possesso di strumenti atti allo scasso.

In un ulteriore controllo, gli agenti hanno bloccato un’auto con tre uomini, tutti quarantenni di origine georgiana. Due di loro avevano precedenti penali simili. Alla vista della polizia, hanno lanciato alcune carte di credito dal finestrino, recuperate dagli agenti. Gli accertamenti hanno rivelato che le carte erano state rubate da un veicolo in sosta in un’area di servizio. I tre uomini sono stati denunciati per ricettazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it