OGNI volta che torno in Danimarca, Paese tra più felici al mondo, ho la sensazione che tutti i genitori abbiano imparato a memoria una specie di manuale perfetto su come giocare con i figli. Regole utili soprattutto in questi giorni di lock down in cui saremo costretti a passare le Feste di Natale in casa per contrastare il coronavirus. Qual è il loro segreto? Perché sembrano tutti così bravi e spontanei mentre giocano con i bambini e perché questi sono sempre sereni?

Il gioco è considerato una delle attività più importanti poiché promuove l’empatia, l’abilità di negoziazione, l’autocontrollo, la creatività, la resilienza, il pensiero critico e l’autostima. Inoltre, alcuni studi dimostrano che le famiglie in cui si gioca insieme sono più felici e più unite di quelle in cui ciò non avviene. Tuttavia, se siete come me e non vi viene naturale giocare coi bambini, potete prendere ispirazione, sia per queste vacanze da passare in nuclei ristretti ma anche in seguito, dal libro che ho scritto insieme alla psicologa Camilla Semlov Andersson, Il metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente.

Ecco i cinque consigli che seguono sono tratti dal nostro volume.

1. Ricordatevi che è una questione di qualità, non di quantità. Uno dei modi più efficaci per migliorare il rapporto con i nostri bambini è dedicare 10-20 minuti al giorno al gioco senza nessuna distrazione. Potete mettere anche un timer, se necessario. La cosa veramente importante è sintonizzarvi completamente con i vostri figli e concentrarvi solo su di loro per il tempo stabilito. È una pratica legata al concetto danese di hygge, che ha un ruolo molto importante nel raggiungimento del benessere.

2. Cominciate dal gioco fisico. Per esempio, giocando ad acchiapparello o a fare la lotta, oppure ballando. Il contatto fisico aumenta la produzione di endorfina, aiuta a ridere e vi permetterà di riuscire a dedicarvi meglio ed esclusivamente ai bambini.

3. Siate autentici. Se odiate giocare con i dinosauri, non fatelo. Trovate qualcosa che piaccia anche a voi. Più vi lascerete coinvolgere, più sarete autentici, e i piccoli lo percepiranno. Cercate di non giudicare, provate solo a osservare e divertirvi. Fate in modo che i vostri figli capiscano che vi piace giocare insieme a loro. Sentire che amate la loro compagnia per come sono e non per i risultati che ottengono promuove profondamente la loro autostima.

4. Provate la tecnica del common third. In Danimarca, se i bambini hanno difficoltà ad aprirsi o sentono il bisogno di parlare, si cerca un’attività sulla quale genitori e figli possano concentrarsi insieme per incoraggiare la conversazione. Per esempio giocare con le costruzioni, fare un puzzle o disegnare. Si tratta sostanzialmente di applicarsi in qualcosa – il “terzo in comune” – in modo da spingere i più piccoli a parlare. Si dice spesso che il silenzio è d’oro , ed è vero: non è indispensabile fare conversazione per riempirlo. Spesso è proprio nei momenti di maggiore tranquillità che i bambini riescono a trovare la propria voce e si sentono abbastanza al sicuro per poter condividere quello che provano. In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, i nostri figli hanno davvero bisogno di esprimersi e questa tecnica può rivelarsi molto utile per aiutarli in tal senso, qualuque sia la loro età.

5. Cercate le opportunità di gioco, non consideratele ostacoli. Preparare una torta, cucinare, fare le pulizie… Nessun problema! In Danimarca esiste un concetto chiamato fællesskab, che prevede che tutta la famiglia si consideri una squadra. Quindi, anziché vedere le attività quotidiane come ostacoli alla possibilità di stare insieme in modo hygge, provate a usarle come una preziosa occasione per divertirvi e giocare con i vostri figli.

Jessica Joelle Alexander è psicologa ha scritto: Il metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni, Il nuovo metodo danese per educare i bambini alla felicità a scuola e in famiglia e l metodo danese per giocare con tuo figlio in modo sano e intelligente