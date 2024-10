Cinque Casi in Italia: Sintomi e Raccomandazioni di Bassetti

È ufficiale: il virus Oropouche può essere trasmesso anche tramite rapporti sessuali. La conferma arriva da un caso di un turista italiano, recentemente tornato da Cuba, in cui il virus è stato isolato nel liquido seminale dopo una diagnosi di infezione. È fondamentale, pertanto, evitare rapporti non protetti nei Paesi considerati a rischio.

Il virus è stato studiato dal Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria, situato a Negrar, in provincia di Verona. Oropouche è endemico principalmente in Brasile, dove ha già causato due decessi. Sono stati registrati circa 10.000 casi nel mondo, di cui cinque in Italia. Sebbene la trasmissione sessuale sia stata confermata, il principale mezzo di infezione rimane la puntura del moscerino Culicoides paraensis, diffusissimo in America Latina ma assente in Europa. Per questo motivo, i casi in Italia sono tutti importati.

I sintomi dell’infezione assomigliano a quelli della dengue e di solito si manifestano da quattro a otto giorni dopo la puntura. I pazienti possono soffrire di febbre alta, mal di testa, dolori articolari e muscolari, brividi, nausea e vomito, con una durata di 5-7 giorni. Altri sintomi più rari includono eruzioni cutanee, anoressia, dolore oculare e sanguinamenti. È comune anche la ricaduta entro due settimane dalla guarigione. Nella maggior parte dei casi, l’infezione guarisce da sola in circa una settimana, ma in rare occasioni può provocare complicazioni gravi o la morte.

Non esiste un trattamento antivirale specifico per il virus Oropouche, né un vaccino attualmente disponibile. Tuttavia, i sintomi possono essere trattati attraverso reidratazione e farmaci antipiretici, mentre si sconsigliano gli antinfiammatori.

Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha avvertito dell’importanza di usare il preservativo durante i rapporti sessuali nei Paesi dove il virus è endemico, nonostante i casi in Italia siano rari. La precauzione è essenziale per evitare la trasmissione del virus.