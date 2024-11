Cinquant’Euro in Banca e Tre Figlie: Una è Ancora una Bambina

Morgan, ex membro dei Bluvertigo, ha vissuto un periodo difficile dopo essere stato accusato di stalking e diffamazione dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti. In un’intervista a Novella 2000 ha dichiarato di non lavorare più e di avere solo 50 euro in banca, mentre si prende cura di tre figlie, una delle quali è molto piccola. La sua etichetta, la Warner Music, ha cancellato il contratto e la Rai ha sospeso i suoi progetti televisivi. Nonostante le difficoltà economiche, Morgan non si è dato per vinto e ha già in mente nuovi progetti.

Nel suo sfogo, Morgan ha denunciato la sua attuale condizione avversa e ha criticato aspramente il mondo dello spettacolo. Ha scritto sui social che si sente silenziato e ha lamentato di essere ostracizzato. In un momento di vulnerabilità, ha confessato che la sua situazione è critica e che gli manca la possibilità di esprimersi.

Nonostante questo, sta lavorando su due progetti artistici: una collaborazione con il cantautore Francesco Drosi e l’apertura di una scuola di musica che, secondo le sue parole, dovrebbe essere un luogo completo per tutti coloro che desiderano diventare musicisti. In questa scuola, gli studenti troverebbero studio, conoscenza e cultura, assieme alla possibilità di trasformare il loro talento in opere concrete.

Inoltre, Morgan sta seguendo la carriera della sua figlia Anna Lou, attualmente concorrente a “Ballando con le Stelle”. Ha espresso il desiderio di partecipare anch’egli a questo programma televisivo, ma solamente se potesse partecipare insieme a sua figlia Asia.

La situazione di Morgan appare complessa, ma la sua determinazione a ricostruire la propria vita e carriera è evidente. Nonostante le perdite e le difficoltà, l’artista sembra avere la volontà di superare le avversità e dare vita a nuovi progetti, mostrando che i talenti devono essere protetti e valorizzati.