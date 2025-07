Cinigiano Blues Festival: un successo da ripetere nel 2024

Il Cinigiano Blues Festival ha fatto il suo debutto con successo, culminando il 13 luglio con tre serate di musica indimenticabili. Promosso dall’Amministrazione Comunale di Cinigiano, sotto la direzione del Sindaco Luciano Monaci e del Vicesindaco Giuseppe Oliveri, l’evento ha esaltato la passione per il blues e la cultura locale.

Il festival ha avuto una durata quasi annuale, includendo concerti invernali nel teatro comunale affiancati da presentazioni di libri e altre iniziative culturali. “La musica unisce le persone e crea momenti autentici di condivisione,” ha affermato Oliveri. Durante questi mesi, il blues e i suoi generi affini hanno dato vita a serate avvincenti, culminando in un’affluenza straordinaria, con visitatori provenienti non solo da Cinigiano, ma anche da altre parti della Toscana.

Il Sindaco Monaci ha evidenziato l’importanza culturale di questo festival, descrivendo Cinigiano come un luogo intrinsecamente musicale. Ha ricordato come la musica sia parte essenziale dello spirito del territorio, sottolineando l’attività storica del Corpo Bandistico e l’impatto positivo che iniziative come questa possono avere su comunità e cultura locale.

Il Direttore Artistico Luigi Genise ha delineato un programma ricco, con concerti promettenti ogni mese da dicembre a maggio e un contest per band emergenti a giugno, attirando partecipanti da tutto il Paese. Le tre serate finali, tenutesi al Castello di Porrona, hanno visto esibirsi artisti di calibro come Jaime Dolce e Rick Hutton. Anche le performance della domenica si sono svolte con successo, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, grazie a una soluzione alternativa nel teatro comunale.

Con un bilancio positivo e una forte partecipazione da parte del pubblico, gli organizzatori hanno già avviato i preparativi per la seconda edizione del festival.