COME medico che racconta il cinema mi sono chiesto come il cinema racconta i medici. Il primo credo risalga al 1909 ed era un generoso medico di campagna: The Country Doctor del maestro del cinema americano David Griffith. Seguiranno, negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, medici pazzi e malvagi – Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, Il dottor Mabuse di Fritz Lang, Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian – che sono anche prefigurazioni delle follie che la Storia aveva in serbo. Nonostante alcuni bei ritratti di medici nella loro umanità, il cinema ha privilegiato uno sguardo polarizzato: eroi martiri o cinici spietati. La specializzazione più rappresentata è la chirurgia, poi la psichiatria e i medici di famiglia (ce ne fossero ancora). Pochissimi i pediatri. Degli psichiatri, una famiglia a sé che mi comprende, parleremo un’altra volta. Qui, con criteri del tutto soggettivi, ho scelto un medico per decennio a partire dal 1940 (così da poter iniziare con uno dei miei medici preferiti). Le serie tv, dove i medici abbondano, al momento le ho escluse. Dunque otto film: otto medici per otto decenni. Eccoli.

1940–1950 Non ho dubbi, il mio medico del decennio a cavallo della guerra è il Dottor Sanada. Protagonista di uno dei film più belli di Akira Kurosawa, L’angelo ubriaco, è interpretato dall’eccelso Takashi Shimura, nei panni di un medico di nobili principi ma dedito all’alcol, e da un esordiente Toshir? Mifune, nel ruolo di Matsunaga, giovane criminale malato di tubercolosi. Matsunaga è troppo orgoglioso per lasciarsi curare, Sanada è troppo dedito alla cura per abbandonarlo al suo destino. Non rivelo il finale, che include il toccante personaggio della giovane assistente del dottore, ma dico perché lo inserirei in un ideale cine-corso di formazione per medici che da tempo vorrei organizzare: un medico cura chiunque, anche il criminale; un medico è sempre anche un paziente. Non solo perché anche lui si ammala, ma perché porta sempre dentro di sé un dolore, una ferita come quella del centauro Chirone che insegnò l’arte medica ad Asclepio. Nel film di Kurosawa c’è una sequenza in cui Matsunaga sogna il suo doppio che cerca di afferrarlo dall’interno di una bara. Una scena simile la inserirà Ingmar Bergman ne Il posto delle fragole.

1950–1960 Il film che scelgo per la seconda decade è proprio Il posto delle fragole, che Ingmar Bergman scrisse durante un ricovero in ospedale. Uscito nel 1957, racconta il viaggio da Stoccolma a Lund del Dottor Isak Borg con la nuora Marianne per ritirare un premio di fine carriera. La sua vita è stata molto arida, con pazienti e parenti. Durante il viaggio se ne rende conto e dice a Marianne: «Pur essendo vivo, sono morto». Il posto delle fragole è una ricerca del tempo perduto, un film sulla vita come traversata e sulla traversata come cambiamento. Inizia con un sogno (orologi senza lancette e una bara che cade dal carro funebre) e finisce con un sogno. In quest’ultimo, l’anziano professore torna a vestire i panni dello studente e non riesce a sostenere l’esame. «Qual è il primo dovere del medico?». Non sa rispondere. «Chiedere perdono!», lo ammonisce il docente. L’esame onirico termina con l’accusa di egoismo e la condanna alla solitudine. Dopo tanti incubi Isak sarà cambiato, il viaggio della memoria gli ha mostrato la forza dei legami. (Per gli amanti della commedia, il decennio 50-60 offre anche un medico di tutt’altro tipo: il romantico Dottor Praetorius interpretato da Cary Grant in La gente mormora di Joseph Mankiewicz).

1960–1970 Inevitabile tornare a Kurosawa e al suo Barbarossa del 1965. Nel Giappone d’inizio Ottocento, il giovane Noboru Yasumoto, di illustre lignaggio e reduce da prestigiosi studi universitari, aspira a diventare medico della corte imperiale. Viene invece assegnato al caos di un ospedale pubblico gestito dal Dottor Kyoj? Niide, detto Barbarossa (ancora Toshir? Mifune).

Sprezzante e presuntuoso, il rampollo dà il peggio di sé, rifiutandosi di rispettare le regole e di prendersi cura dei pazienti. Col tempo, il burbero carisma e l’esempio idealizzabile del Dottor Niide lo conquistano. Tra loro si stabilisce un legame profondo e Yasumoto diventa un medico umano, umile e capace. Sempre per gli immaginari allievi del corso di cine-medicina: per imparare il mestiere è meglio un vero maestro in un ospedale incasinato che un finto maestro in un ospedale che funziona come un orologio (ammesso che ci sia). Sempre nella decade 60-70, ai nobili medici giapponesi di Kurosawa oppongo con costernazione il cinico arrivista dottor Guido Tersilli, celebre interpretazione di Alberto Sordi in Il medico della mutua di Luigi Zampa e nel sequel poco riuscito di Luciano Salce Il Prof. Dott. Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue.

1970–1980 Con gli anni Settanta qualche medico si toglie il camice, mettendo a nudo le sue crisi personali e amorose. Il medico non è solo un eroe o un mascalzone, è anche un essere umano. Vengono in mente: Michel Piccoli nei panni del Dottor François, a cui la carriera ha fatto dimenticare gli ideali di gioventù, in Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre di Claude Sautet; Peter Finch nei panni del Dottor Hirsh, medico ebreo di mezza età, innamorato di un ragazzo bisessuale (uno dei primi baci gay del cinema e grande triangolo con Glenda Jakson), in Domenica maledetta domenica di John Schlesinger; Annie Girardot, cioè La dottoressa Françoise Gailland nell’omonimo film di Jean-Louis Bertuccelli: una vita scombinata i cui pezzi si ricompongono attorno a una diagnosi di tumore (Mereghetti ne sottolinea lo scontato moralismo e giustamente assegna poco più di una stella).

A parte i dissacranti medici di M.A.S.H. di Robert Altman, il medico del decennio da ricordare è Gene Wilder nei panni del neurologo Frederick Frankenstein, nipote del celebre barone, insomma Frankenstein Junior. La commedia di Mel Brooks è una parodia del romanzo di Mary Shelley e dei grandi film sulla costruzione di un uomo in laboratorio. Il laboratorio transilvano che ospita l’aiutante gobbo Igor, la procace assistente Inga e l’inquietante Frau Blücher (basta il suo nome e i cavalli si imbizzarriscono) ricorda la fauna folle di certi laboratori che ho frequentato da studente (e anche più tardi). Come molti film che raccontano l’infelicità dei mostri, Frankenstein Junior insegna: che non tutti quelli che sembrano mostri lo sono, anzi spesso sono solo gli specchi delle nostre paure; che gli esperimenti più arditi possono portare sorprese meritevoli e inaspettate.

1980–1990 Sulla scia dei mostri malinconici, per questo decennio scelgo The Elephant Man di David Lynch e il suo dottor Frederick Treves (Anthony Hopkins), sguardo medico che supera l’apparenza per entrare in relazione. «Dottore, la gente ha paura di quello che non riesce a capire… Anche per me è difficile capire perché, vede, mia madre era bellissima». Così il deforme Joseph Merrick. La sua malattia genetica si chiama sindrome di Proteo ed è una crescita incontrollata di tessuti e organi interni. Quando non è costretto a esibirsi per il malvagio teatrante di strada Bytes, Merrick copre la testa con un sacco per non essere deriso. Il Dottor Treves, che voleva dare dignità umana all’uomo-elefante, senza volerlo lo trasforma da fenomeno da baraccone a rarità scientifica capace di eccitare i salotti illuminati. Ogni medico, anche il più pietoso, nasconde un’ombra: per alcuni è il potere, per altri il denaro, la fama scientifica, l’onnipotenza salvifica. Oltre che sensibile, Treves è però un medico intelligente e così inizia a domandarsi se la vita che sta costruendo per Merrick è per lui la vita migliore.

Il personaggio

1990–2000 Per l’ultima decade del secolo passato scelgo Risvegli di Penny Marshall. La storia è quella del Dottor Malcolm Sayer, cioè Oliver Sacks (l’attore è Robin Williams), che, nel 1969, in un ospedale del Bronx, sperimenta gli effetti prodigiosi della L-Dopa, usata per la cura del Parkinson, sui pazienti affetti da encefalite letargica, ultimo stadio di una passata pandemia virale. Quella di Sayer è una grande impresa destinata al fallimento: i pazienti si “risvegliano”, riassaporano la vita, ma poi ripiombano nella letargia. Quanto vale la speranza per un malato? E quanto l’illusione? Quanto vale un suo minuto di felicità?

Qualche anno dopo Robin Williams interpreta, diretto da Tom Shadyac, un altro medico appassionato e controverso: Patch Adams, quello col naso da clown che voleva portare il sorriso nelle corsie.

2000–2010 Per la prima decade del nuovo millennio, che scarseggia di movie doctors, mi è venuto in mente Richard Gere nel ruolo del Dottor Travis nel film di Robert Altman Il Dottor T e le donne. Ginecologo dell’alta società texana, il Dottor T deve fare i conti con un improvviso crollo della moglie, che viene ricoverata in clinica psichiatrica. Solo e bisognoso di accudimento, di lui si innamorano tutte le donne del suo entourage. Da un ginecologo brizzolato tutti ci aspettiamo un seduttore impunito, ma ogni tanto il cinema sa contraddire i suoi stereotipi. Il Dottor T rinuncia alla facile parte del magnete erotico, dell’oggetto idealizzato che cura e guarisce, e il film ci mostra un’altra storia, che culmina nell’indomabile passione di far nascere i bambini.

2010–2020 Nonostante l’indimenticabile hitchcockiana Dottoressa Petersen di Io ti salverò, il cinema ha trascurato le donne medico. Anche per questo, ma non solo, scelgo la dottoressa Jenny Davin per rappresentare la decade in corso (parimerito con il dottor Bartolo di Fuocoammare di Francesco Rosi). Protagonista de La ragazza senza nome dei fratelli Jean-Pier e Luc Dardenne, Jenny (Adèle Haenel) è alle prese con le difficoltà, pratiche e morali, di chi fa il medico. Cerca di essere più forte delle sue emozioni, ma non si dà pace finché non riesce a dare un nome a un corpo senza nome. Ho letto una ricerca su un ampio campione di pazienti anziani: quelli seguiti da medici donna se la cavano statisticamente meglio (mortalità, numero ricoveri) di quelli seguiti da medici uomo. Pare che le dottoresse ascoltino di più e, dopo, facciano più domande. Con risultati positivi sulla salute dei pazienti.

Nonostante i nostri più o meno magnifici otto, credo che il cinema abbia ancora molto da raccontare sui medici. Da un biopic su Ippocrate a un film sulle dottoresse cinesi di Wuhan che hanno affrontato Covid-19 quando ancora non lo si conosceva. Confidiamo nel decennio appena iniziato per vedere film che raccontino il valore e il coraggio dei medici italiani nel contrastare il coronavirus, il successo dei vaccini e l’uscita dalla sindemia.

*Vittiorio Lingiardi, psicoanalista e ordinario di Psicologia dinamica presso l’Università La Sapienza di Roma. Tra i suoi ultimi libri Al cinema con lo psicoanalista (2020)