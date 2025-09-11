22.3 C
Cingoli: giovane talento alla Mostra del Cinema di Venezia

Cingoli: giovane talento alla Mostra del Cinema di Venezia

Federico Petrini, studente dell’Ipseoa “Varnelli” di Cingoli, ha partecipato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, facendo parte della giuria del Leoncino d’Oro. Questo prestigioso invito è arrivato dopo aver vinto il primo posto a livello regionale al concorso nazionale “David Giovani”, che premia le migliori recensioni degli studenti.

Durante il suo soggiorno a Venezia, Petrini ha avuto l’opportunità di visionare tutti i film in concorso per il Leone d’Oro, contribuendo alla valutazione insieme ad altri giovani giurati. Ha raccontato di aver partecipato a numerosi incontri con diverse personalità del cinema, tra cui registi noti, attori, giornalisti e il premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux. Da queste esperienze ha appreso non solo le dinamiche logistiche della produzione cinematografica, ma anche le emozioni che un attore o un regista vive durante la realizzazione di un film.

Oltre ai film e agli incontri, Petrini ha sottolineato l’importanza delle interazioni con gli altri ragazzi della giuria, provenienti da diverse regioni italiane. Ha potuto scambiare idee e scoprire tradizioni diverse, creando nuovi legami.

L’Ipseoa “Varnelli” si è detta orgogliosa del risultato ottenuto dal suo studente, che ha rappresentato l’istituto e la regione Marche, portando a casa un significativo bagaglio di crescita personale e culturale, dimostrando quanto la scuola possa offrire nuove opportunità.

