Cinghiali in Lombardia

I cinghiali e altri animali selvatici hanno causato danni per 270 mila euro nelle aziende agricole lombarde del Parco del Ticino. La Regione Lombardia ha messo a disposizione questa cifra per indennizzare i contadini dell’area protetta per i danni da fauna selvatica alle colture agricole.

I fondi sono stati erogati a 36 aziende agricole che hanno subito danni nel 2023, per un importo di oltre 160 mila euro, e a 38 aziende agricole che hanno avuto danni nel 2024, per un importo di quasi 111 mila euro. In totale, sono stati erogati 271.376,78 euro.

Il servizio di assistenza alle aziende prevede il supporto per la presentazione delle denunce di danno da fauna selvatica, l’individuazione delle misure di prevenzione e la liquidazione degli indennizzi. I cinghiali sono gli animali più dannosi, ma non mancano uccelli, topi, conigli e nutrie.

Il presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni, ha commentato che il riconoscimento dell’indennizzo per questi danni è un atto doveroso nei confronti delle aziende agricole del territorio. La tutela delle componenti ambientali del Parco passa attraverso la certezza che le aree agricole svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento e il miglioramento della qualità ambientale.

I cinghiali sono anche sotto osservazione per la diffusione della peste suina africana, che minaccia gli allevamenti del territorio. Il Parco del Ticino ha attivato azioni di monitoraggio e prevenzione per contenere la diffusione del virus e proteggere gli allevamenti.