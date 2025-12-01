Cinghiali in Italia: cosa fare

La gestione della fauna selvatica è una competenza delle Regioni, ma il contenimento del fenomeno dei cinghiali coinvolge tutti, anche i cittadini. importante ricordare che dare da mangiare ai cinghiali è vietato dalla legge e può comportare l’arresto o un’ammenda.

Per contribuire al contenimento del fenomeno, è fondamentale rispettare le norme della raccolta differenziata dei rifiuti. vietato lasciare rifiuti, soprattutto organici o contaminati con alimenti, in sacchetti o nei secchi non correttamente separati o esposti nei giorni sbagliati. importante predisporre luoghi in cui i secchi dei rifiuti non siano accessibili agli animali, come ad esempio appendendoli in alto o in zone recintate.

Inoltre, qualsiasi cibo, come quello lasciato per gatti o cani, o quello coltivato negli orti, può attrarre i cinghiali. Per questo, nel caso degli orti, è meglio recintare le aree. I Comuni possono contribuire tenendo pulite strade e giardini, evitando che le aree verdi possano diventare un riparo in città per i cinghiali e altra fauna selvatica.