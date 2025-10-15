Cinghiali e lupi in collina a Lodi: la situazione attuale

Nel Parco della Collina si stanno osservando nuovi sviluppi legati alla fauna locale. A causa della scomparsa del granoturco nei campi, i cinghiali stanno tornando in cima alla collina, con avvistamenti recenti di diversi branchi, alcuni anche durante il giorno. Il presidente del Parco, Pier Borella, ha comunicato che, negli ultimi anni, sono stati abbattuti 120 cinghiali, contribuendo a controllare la popolazione di questo animale.

Recentemente, un runner ha avvistato un gruppo di sette cinghiali attorno alla sua auto, che si mostrava più interessato ai vigneti circostanti piuttosto che alla presenza umana. Questi animali sono stati avvistati soprattutto nella zona tra San Colombano e Miradolo, dove si sono concentrati. In una proprietà di via Chiavaroli, un branco ha divelto una vecchia recinzione per spostarsi. Inoltre, i controllori hanno abbattuto quattro cinghiali in val Panate.

Borella ha spiegato che i controlli sono intensificati per la Peste suina africana, con risultati variabili sui branchi avvistati tardi, il che indica che gli animali si spostano dalle pianure. Con l’inizio dell’autunno, i cinghiali tornano verso le aree boschive e incolte, dove possono trovare protezione.

Allo stesso tempo, sono stati avvistati anche lupi. Un’operazione di vigilanza della polizia provinciale ha portato alla scoperta di una coppia di lupi adulti. Questi avvistamenti, insieme a segnalazioni di caprioli numerosi, sollevano preoccupazioni riguardo al potenziale aumento di incidenti stradali. Borella ha confermato la presenza di branchi di caprioli, il che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.