Cinghiale attacca cani a Begato

Nel pomeriggio, in via Cechov a Begato, si sono verificati problemi nell’area di sgambamento cani. Un cinghiale ha sfondato la recinzione e attaccato due pitbull. Uno dei cani è riuscito a scappare e, dopo essere stato ritrovato, sta bene. L’altro cane ha riportato una grave ferita al petto.

Il cane ferito è stato soccorso dalla Croce Gialla servizio animali e portato in una clinica veterinaria della Foce. Sia la polizia locale che la polizia di Stato sono intervenute sul posto per effettuare gli accertamenti necessari sull’accaduto.

Secondo quanto emerso, il cane non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato una brutta ferita.