CineMoi rivista di critica cinematografica in Italia

Quando si esce da una sala cinematografica, si ha la necessità di capire e dare forma all’esperienza appena vissuta. In questo spazio tra emozione e riflessione, la critica cinematografica trova la sua ragion d’essere come strumento di conoscenza e pratica che restituisce dignità e consapevolezza alla fruizione del cinema.

Le riviste di cinema rappresentano luoghi in cui l’analisi va oltre la recensione e le riflessioni si fanno profonde, restituendo i film alla loro complessità. Il critico cinematografico non è soltanto un esperto di storie, personaggi e narrazioni, ma anche qualcuno che aiuta a non essere passivi e a non cadere nella superficialità.

CineMoi, una nuova rivista, nasce con l’obiettivo di informare e formare un gusto, dare consapevolezza e costruire nel lettore una capacità di vedere che prima non possedeva. La rivista non rincorre il consenso, ma interroga ciò che ancora non sappiamo guardare, muovendosi dove i linguaggi cambiano e le generazioni si sfiorano.

La rivista sarà presentata anche ad Avellino, con il patrocinio del Comune, e sarà un’occasione per confrontarsi su ciò che significa fare critica cinematografica con rigore e passione, senza cedere alle logiche dell’audience e del consenso immediato. CineMoi propone una pausa nel consumo audiovisivo frenetico e distratto, invitando a tornare a guardare con attenzione, a pensare ciò che si è visto e a cercare connessioni, genealogie ed eredità.

