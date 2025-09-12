Cinema!Italia! porta il cinema italiano in Germania

La 28esima edizione di Cinema!Italia! è iniziata a settembre e continuerà nei mesi di ottobre e novembre, portando il cinema italiano in Germania. Questo evento è organizzato da Made in Italy con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con la casa di distribuzione Kairos-Filmverleih di Gottinga, insieme all’Ambasciata e agli Istituti di Cultura italiani.

Il festival coinvolgerà numerose città tedesche, tra cui Monaco, Colonia, Lubecca, Brema, Bonn, Lipsia, Dresda, Hannover, Stoccarda, Friburgo, Ratisbona, Essen, Heidelberg, Darmstadt e Berlino. Fin dalla prima edizione, il festival ha visto crescere il numero di spettatori e di città partecipanti.

Il programma prevede la proiezione di cinque film italiani recenti, sottotitolati in tedesco. Per ogni evento sarà distribuito un catalogo gratuito in tedesco, contenente schede e materiale critico per una migliore comprensione delle opere presentate. I film in programma includono: Anna di Marco Amenta, Confidenza di Daniele Luchetti, Indagine su una storia d’amore di Gianluca Maria Tavarelli, Una madre di Stefano Chiantini e La storia del Frank e della Nina di Paola Randi. Inoltre, in onore del regista Francesco Rosi, sarà proiettato in versione restaurata il suo film Le mani sulla città.

Durante alcune proiezioni, saranno presenti registi e attori per interagire con il pubblico. Ad inaugurare questi incontri sarà Stefano Chiantini, il quale presenterà Una madre ad Amburgo.

Gli spettatori saranno invitati a compilare una cartolina di valutazione per esprimere le proprie preferenze sui film. Alla fine del tour, il film più votato sarà premiato a Berlino, con possibilità di distribuzione in Germania. Questa iniziativa avviene grazie a Kairos-Filmverleih e Made in Italy, con l’obiettivo di facilitare l’acquisto e la programmazione di film italiani. Più di venti pellicole delle edizioni passate hanno già ottenuto distribuzione in Germania.