Il film ‘Volevo nascondermi’, diretto da Giorgio Diritti e interpretato da Elio Germano nel ruolo del protagonista, il pittore e sculture Antonio Ligabue, prodotto da Palomar con Rai Cinema, uscirà nelle sale con 01 Distribution mercoledì 19 agosto. Il 15, 16 e 17 agosto il film sarà in anteprima nelle arene estive. “Ligabue è stanco di stare nascosto – dichiara Giorgio Diritti – Mi ha assicurato che non vuole più nascondersi ma vuole essere amato. Vuole incontrare la gente, il pubblico andando in più arene possibili e con un inchino vuole presentarsi dicendo ‘Io sono un artista! Ero nessuno ma ora eccomi qua’”.

Fonte