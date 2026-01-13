Cinema Vivo a Roma

Un progetto di alta formazione teatrale che ridefinisce il rapporto tra scena e schermo, ponendo l’attore al centro di un’indagine artistica capace di fondere linguaggi, pratiche e visioni. Dal mese di gennaio a giugno, Argot Studio ospita Cinema Vivo, percorso formativo innovativo, pensato per professionisti della recitazione, chiamati a confrontarsi con una pratica rigorosa, contemporanea e profondamente radicata nella ricerca.

Il progetto formativo si propone come una palestra permanente sulla recitazione, finalizzata a rendere l’attore capace di abitare con autenticità entrambi i linguaggi, teatrale e filmico, trasformandoli in un’unica modalità espressiva, concreta e credibile. Cuore del percorso è il lavoro su Il Gabbiano di Anton Čechov, capolavoro assoluto della drammaturgia mondiale, affrontato attraverso la messa in scena di alcune parti dell’opera e la loro trasposizione in una forma scenico-filmica, vincolata e ispirata dal linguaggio dell’inquadratura cinematografica.

La direzione artistica è affidata a Francesco Frangipane e Tiziano Panici, figure centrali della scena contemporanea, da anni impegnate nella costruzione di progetti che coniugano ricerca artistica, formazione e apertura al pubblico. Ad accompagnare costantemente la classe saranno tre docenti permanenti: l’autore e regista Filippo Gili e gli attori Massimiliano Benvenuto e Arcangelo Iannace, che guideranno il lavoro settimanale da gennaio a maggio.

Il percorso sarà arricchito da masterclass intensive con registi e artisti di primo piano, capaci di muoversi con naturalezza tra teatro e cinema: Eleonora Danco, Edoardo Leo, Francesco Lagi e Mario Martone offriranno agli allievi un confronto diretto con pratiche, visioni e traiettorie artistiche di altissimo livello, contribuendo a una formazione trasversale e intergenerazionale. Il percorso formativo culminerà in una restituzione pubblica prevista il 3 e 4 giugno presso l’OFF/OFF Theatre di Roma.

Accanto alle attività formative, Cinema Vivo promuove una solida vocazione partecipativa attraverso un percorso di visione e incontri pubblici, realizzato con il supporto di Dominio Pubblico — progetto rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni — volto a mettere in dialogo la classe, gli artisti della stagione Argot e il pubblico, favorendo uno scambio attivo tra generazioni e competenze. In questo contesto si inseriscono gli incontri con realtà artistiche di rilievo come Biancofango, Fortebraccio Teatro, Le Belle Bandiere, con la partecipazione di Francesca Macrì, Andrea Trapani, Roberto Latini, Marco Sgrosso. L’intero processo sarà documentato e accompagnato da Theatron 2.0, media partner del progetto. Cinema vivo è un progetto del Circolo Culturale Argostudio, in collaborazione con OFF/OFF Theatre, con la media partnership di Theatron 2.0. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali.