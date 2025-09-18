Cinema thailandese su Netflix: il fascino di un nuovo film

Il cinema thailandese sta guadagnando sempre più visibilità internazionale, e Netflix continua a puntare su questo rinnovato fermento creativo. Dopo i successi di “Frozen Hot Boys” e “Ziam”, la piattaforma presenta un nuovo film originale: “Same Day with Someone”. Questa pellicola combina romanticismo, commedia e un pizzico di magia, offrendo una riflessione sulle seconde possibilità e la resilienza di fronte ai fallimenti.

La trama ruota attorno a Mesa, una giovane curatrice museale la cui vita perfetta viene distrutta l’8 agosto 2025, quando una presentazione lavorativa si trasforma in un disastro e il fidanzato la abbandona. Quello che sembra il peggior giorno della sua vita diventa, però, un’opportunità curiosa: Mesa si risveglia e scopre di dover rivivere lo stesso giorno, ripetutamente. Intrappolata in un loop temporale, la giovane inizia a scoprire che ogni ripetizione porta con sé un insegnamento. Durante questo ciclo, incontra Ben, un nerd affascinante che cambia progressivamente la sua vita e la aiuta a trasformare una tragedia personale in un percorso di crescita e rinascita.

Il cast è composto da Jarinporn Joonkiat nel ruolo di Mesa, Warintorn Panhakarn come Ben, e altri attori come Charlotte Wasita Hermenau, Trisanu Soranun e Sirium Pukdeedumrongrit. La regia è di Yanyong Kuruangkura, con la sceneggiatura di Tee Phuwanit Pholdee e Visuttchai Boonyakarnjawa, ispirata alle cinque fasi del lutto.

“Same Day with Someone” sarà disponibile su Netflix dal 18 settembre 2025 in tutto il mondo, seguendo la tradizione delle produzioni originali della piattaforma.