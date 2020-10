Niccolò Gabriele, studente del corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, è tra i finalisti al Premio Cinematografico Spazio Giovani 2020. Lo riferisce il sito ‘FrosinoneToday’, spiegando che il prestigioso concorso, indetto dall’Associazione Rive Gauche Festival e dall’Accademia di Belle Arti di Firenze, in collaborazione con Murate Mad, è inserito nell’ambito del 7° Firenze Film Corti Festival. Il 29 ottobre, alle 15, la proiezione delle opere finaliste in streaming dalla Sala del Cenacolo dell’Accademia di Firenze. Tra queste, appunto il corto di Niccolò, realizzato per il professor Trimani.

