Penultima serata della XVII edizione del Magna Graecia Film Festival – dedicata a Federico Fellini e Alberto Sordi – la rassegna di opere prime e seconde concepita e diretta da Gianvito Casadonte che, anche quest’anno, si svolge regolarmente al Porto di Catanzaro, nel quartiere Lido, con capienza ridotta e con tutte le precauzioni che la pandemia Covid 19 impone. Le Masterclass invece avranno luogo nel chiostro di S. Giovanni, nel centro della città. Per l’edizione 2020, scelto come presidente della giuria Michele Placido. Quest’anno la formula del festival è stata studiata con l’obiettivo di valorizzare anche i luoghi culturali. In questi giorni al Mgff si sono alternati grandi registi, mostri sacri del cinema internazionale come Abel Ferrara e Peter Webber, che hanno visitato il centro storico di Catanzaro scoprendo la storia e le bellezze della Magna Grecia.

