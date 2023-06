Cinema, Sangiuliano firma a Tokyo accordo co-produzione Italia-Giappone

– “Il cinema italiano e quello giapponese d’ora in poi potranno lavorare più facilmente a progetti comuni grazie all’accordo di coproduzione cinematografica firmato oggi a Tokyo”. E’ quanto affermato dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo la firma dell’accordo insieme al Ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

L’accordo “è un risultato concreto e significativo” del partenariato strategico tra Italia e Giappone, lanciato dal Presidente Meloni e dal Primo Ministro Kishida a gennaio.

“Si apre una grande opportunità di sviluppo per l’industria cinematografica nazionale, la cui eccellenza è ben nota anche qui in Giappone”, ha proseguito Sangiuliano, ringraziando il Sottosegretario con delega al cinema Lucia Borgonzoni “per l’impegno profuso per il conseguimento di questo risultato”.

“Il Ministero della Cultura, ANICA e gli operatori del settore – ha concluso il Ministro – sono già al lavoro per organizzare una qualificata partecipazione italiana al prossimo Festival Internazionale del Cinema di Tokyo, dove raccoglieremo i primi frutti dell’intesa”.