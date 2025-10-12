Cinema Palestinese a Venezia: Rassegna di Film Inediti

Inizia il 16 ottobre la nona edizione di “Cinema senza diritti”, una rassegna dedicata alla cinematografia palestinese che si tiene a Venezia presso il circolo Arci Luigi Nono sull’isola della Giudecca. L’ingresso è libero.

Questa rassegna offre l’opportunità di vedere film inediti che solitamente non trovano spazio nelle sale commerciali, riflettendo la mancanza di diritti della Palestina anche in ambito cinematografico. Le opere palestinesi raggiungono spesso il pubblico solo in coproduzione con registi israeliani.

Il programma consente di esplorare la storia e la realtà del popolo palestinese, approfondendo il contesto attuale e ascoltando la voce di chi vive direttamente la situazione. Quest’anno, i film comprendono documentari e opere di finzione di grande valore artistico.

L’apertura del primo incontro sarà caratterizzata da una performance musicale di Daniele Diliberto con Marta Maderna, che interpreteranno “A urgent call for Palestine”, un canto di protesta degli anni ’70. Seguirà la proiezione di “The Palestine Exception” di Jan Haaken e Jennifer Ruth, un documentario di 60 minuti che affronta la discriminazione sistematica della libertà di espressione riguardo la questione palestinese.

Il 23 ottobre verrà mostrato “Between Heaven and Earth” di Najwa Najjar, un film di 92 minuti basato su una storia vera di una coppia dei Territori Occupati in cerca di divorzio. Il 30 ottobre sarà la volta di “State of Passion” di Carol Mansour, un documentario che racconta la vita di un chirurgo palestinese che assiste i feriti a Gaza.

Il 6 novembre sarà proiettato “Upshot” di Maha Naj, che narra la vicenda di due anziani sposi in un contesto di occupazione, seguito dal cortometraggio “Haneen” di Ossama Bawardi, che esplora un mondo perduto. Infine, il 13 novembre si proietterà “Innocentes” di Guy David, un documentario sulla leva militare in Israele e il reclutamento infantile.

Dopo le proiezioni, seguiranno dibattiti e un aperitivo, con una selezione di libri dedicati alla Palestina in esposizione. La rassegna è organizzata da diverse associazioni, tra cui CINEMA SENZA DIRITTI e il COMITATO PERMANENTE CONTRO GUERRE E RAZZISMO DI MARGHERA.