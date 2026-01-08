Cinema Odeon: programmazione spettacolo a La Spezia

Dopo il successo della programmazione natalizia, il Cinema Odeon del Comune della Spezia in via Firenze 37 continua con una nuova programmazione pensata per emozionare e unire un pubblico diverso. Dal 25 gennaio è previsto un calendario articolato che coniuga il cinema contemporaneo, grandi classici, rassegne culturali e proposte per il pubblico più giovane.

Il nuovo film “Song Sung Blue. Una melodia d’amore” con Hugh Jackman e Kate Hudson, è una storia d’amore che si fa racconto attraverso la musica. La rassegna “10 e Luce” propone film come “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, un capolavoro del cinema italiano che ritrova tutta la sua potenza poetica quando visto in sala. Il film restituisce un affresco poetico e rigoroso di un mondo arcaico, in cui la fede, la famiglia e il senso della comunità diventano strumenti di resistenza e speranza.

A seguire, sarà protagonista il film “Norimberga” di James Vanderbilt, con Russel Crowe nel ruolo di Hermann Göring e Rami Malek nel ruolo dello psichiatra Douglas Kelley. Il film racconta del tribunale internazionale pronto a giudicare i crimini nazisti a Norimberga, mettendo a confronto giustizia, responsabilità morale e memoria dopo l’orrore della Seconda Guerra Mondiale.

Saranno poi proiettati “Una battaglia dopo l’altra” e “2 cuori e 2 capanne”, una commedia tutta italiana con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, che racconta la storia di un’insegnante femminista e di un preside tradizionalista, costretti a fare i conti con una passione inaspettata. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0187 745630 o inviare un’e-mail.