Cinema nelle scuole Italia

Il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Cinema, ha stanziato un finanziamento di 2,6 milioni di euro per il progetto “Cinema nelle scuole”, con l’obiettivo di approfondire il linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole dell’infanzia e primaria. Sono stati finanziati 70 progetti, di cui l’84% proviene da istituzioni scolastiche statali e il 16% da scuole paritarie.

Le regioni che partecipano alla ripartizione dei fondi sono 14, con una prevalenza di scuole situate in Campania e Toscana. I progetti finanziati coinvolgono mediamente 65 docenti e circa 450 studenti, e quasi l’80% delle iniziative prevedono la collaborazione con almeno un Esperto Operatore di Educazione Visiva a Scuola.

Tutti i 70 progetti sostenuti prevedono la realizzazione di opere audiovisive nell’ambito delle attività didattiche e laboratoriali. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la crescita culturale e la capacità critica dei più giovani, promuovendo il linguaggio cinematografico come strumento formativo essenziale. Il portale di riferimento per l’iniziativa è “Cinema e immagini per la scuola”, che consolida il ruolo dell’audiovisivo nell’educazione italiana.