Cinema muto italiano: il fascino delle dive perdute

Durante le «Giornate del cinema muto», la presenza di film italiani non è sempre vissuta come un evento significativo. Il cinema muto italiano, infatti, ha faticato a mantenere il suo fascino, soprattutto se confrontato con il cinema americano, tedesco o francese. Gli sforzi per riscoprire opere di questo periodo ricordano le frustrazioni di appassionati come Bryony Dixon, che ha cercato di promuovere il cinema muto britannico.

Per realizzare una vera esplorazione delle cinematografie nazionali, è fondamentale partire dai film di maggiore qualità. Tra queste opere ci sono nomi illustri come Luca Comerio, Augusto Genina e Mario Camerini, che hanno saputo rompere con le convenzioni del cinema borghese e romantico della loro epoca. Genina, in particolare, è un perno di sinergia tra sceneggiatura e interpretazioni, come dimostra la sua dedica alla diva Italia Almirante Manzini, alla quale ha diretto numerosi film.

Il programma presenta una selezione di film che include opere di Chaplin, Keaton e Ford, ma film come «Gli ultimi giorni di Pompei» di Ambrosio possono rimanere in ombra di fronte a tali capolavori. Tuttavia, il lavoro di Genina continua a meritare attenzione, nonostante la mancanza di alcune opere iconiche nel contesto del festival.

Italia Almirante Manzini, proveniente da una famiglia di capocomici, ha collaborato con registi come Pastrone e Genina. Le sue interpretazioni, insieme a quelle di altre dive dell’epoca, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico. I frammenti delle sue opere, come «Femmina» e «La maschera e il volto», nonostante siano imperfetti, rimangono testimonianze di un’arte capace di esplorare la dualità tra realtà e finzione.