Miriam Leone, risplende nel ruolo di Eva Kant nel film ‘Diabolik’ indossando i gioielli della collezione Serpenti di Bulgari. Il film diretto dai Manetti bros. è interpretato, oltre che dalla bellissima attrice, da Luca Marinelli nei panni di Diabolik e da Valerio Mastrandrea che è perfetto nel ruolo di Ginko.

Eva Kant, la ladra professionista che opera al fianco del genio del crimine, brilla con una parure collezione Serpenti Tubogas in oro rosa e diamanti, bracciali e anelli della collezione Serpenti Viper in oro bianco e diamanti e oro rosa e madreperla e un orologio in oro giallo con orecchini e anelli in oro rosa, rubellite e diamanti della collezione Serpenti Seduttori.

Talismani voluttuosi da indossare in ogni momento della giornata, i gioielli Serpenti esprimono un simbolo antico di sensualità e rinascita che parla un linguaggio moderno e innovativo incarnando la creatività non convenzionale dei nostri tempi. Inoltre, Miriam Leone nel film indossa anche una collana della collezione Bulgari alta gioielleria, si tratta di un pezzo unico in oro giallo composto da zaffiri, acquamarina, citrino e diamanti e due orologi della collezione Bulgari Heritage in oro giallo e smalti policromi e oro bianco e diamanti della metà degli anni ’60.