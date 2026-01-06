Cinema malayalam perde 530 milioni di rupie

Il cinema malayalam ha vissuto un anno difficile. Nonostante la presenza di molti film e nuove idee, i film come “Eko” e “Lokah” hanno mostrato una forte narrazione e impegno, ma i risultati al botteghino sono stati deludenti. La Camera di Commercio del Kerala ha rivelato che l’industria ha subito una perdita totale di Rs 530 crore. Sono stati distribuiti 185 nuovi film malayalam e ripubblicati otto vecchi film, ma solo pochi sono riusciti a fare soldi.

Il rapporto della Movie Chamber mostra che solo una manciata di film ha avuto successo, con 9 film di grande successo e 16 film di successo. Solo una decina di film è riuscita a recuperare il proprio investimento. Ciò significa che solo circa 35 film sono stati in qualche modo sicuri, mentre i restanti 150 film hanno fallito al botteghino.

La Camera di Commercio del Kerala ha spiegato che l’investimento totale in nuovi film è stato di circa Rs 860 crore, e che solo 9 film possono essere considerati di grande successo. Circa 150 film hanno fallito nelle sale, e l’industria cinematografica malayalam ha subito una perdita di Rs 530 crore.

Anuraj Manohar, regista del film “Narivetta”, si è opposto alla dichiarazione dell’Associazione dei Produttori secondo cui solo 15 film hanno realizzato profitti nel 2025. Ha affermato che “Narivetta” è un film redditizio, e ha detto che è pronto a mostrare i dettagli completi del conto per dimostrarlo. Il film ha incassato 31,43 crore di rupie al botteghino, ed è stato realizzato con un budget di Rs 10 crore.

Anuraj Manohar ha criticato la dichiarazione dell’Associazione dei Produttori, affermando che stanno puntando un coltello alla gola dell’industria. Ha avvertito che ciò potrebbe spingere l’industria nelle mani delle grandi aziende.

Nonostante le difficoltà, molti nel settore sperano che il 2026 sia migliore. Con la lezione appresa dalle pesanti perdite, il cinema malayalam ora guarda avanti con cautela, speranza e con il desiderio di bilanciare buoni contenuti con una migliore pianificazione aziendale. I film ridistribuiti sono diventati una piccola tendenza, e solo tre di loro hanno avuto un vero impatto al botteghino. La Movie Chamber ha riconosciuto che, anche se alcuni film sono andati bene, il quadro generale è rimasto negativo.