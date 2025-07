Cinema italiano: SIC@SIC celebra dieci anni di talento emergente

L’entusiasmo per il cinema italiano non accenna a diminuire, soprattutto con l’arrivo della decima edizione di SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica. Questo evento, inaugurato nel 2016 grazie alla collaborazione tra la Settimana della Critica e Cinecittà, si è affermato come un’importante piattaforma per il lancio di nuovi talenti nel panorama cinematografico.

Quest’anno sono stati visionati quasi 300 cortometraggi, da cui sono stati selezionati sette titoli in concorso, rappresentanti di una generazione di autori, studenti di cinema e registi indipendenti. I lavori scelti, ricchi di autenticità e innovazione, spaziano tra generi diversi, dalle opere di fantascienza ai documentari, esprimendo ciascuno una voce unica e personale.

Tra i corti, spicca il ritorno di Lorenzo Quagliozzi con “ARCA”, un’opera nel quale si intrecciano immagini d’archivio e deepfake. Paolo Baiguera presenta “El pütì pèrs”, un’interpretazione oscura della fiaba di Pinocchio. Nadir Taji indaga le dinamiche familiari in “Festa in famiglia”, mentre Paoli De Luca celebra l’amore estivo in “Marina”. “La moto” di Matteo Giampetruzzi esplora tematiche di desiderio e potere, mentre il collettivo HARIEL sperimenta con l’intelligenza artificiale in “The Pørnøgraph r”. Infine, “Sante” di Valeria Gaudieri affronta con eleganza il tema della tensione tra corpo e spiritualità.

A dare il via a questa edizione sarà “Restare” di Fabio Bobbio, che racconta il momento cruciale in cui i giovani si affacciano alla vita adulta, mentre a chiudere sarà “Confini” di Simone Massi, un intenso viaggio nel Novecento. La selezione è coordinata da Beatrice Fiorentino e dal suo team, che si impegno a dare visibilità ai nuovi autori del cinema italiano. I cortometraggi competono per premi significativi e dopo la loro presentazione al Lido, saranno proiettati in eventi internazionali, garantendo così un’ulteriore opportunità di promozione per i registi emergenti.