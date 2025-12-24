10.1 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Economia

Cinema italiano si consolida all’estero

Da stranotizie
Cinema italiano si consolida all’estero

Il MIFE, Made in Italy Film Export, sta consolidando il proprio percorso di internazionalizzazione del cinema italiano con la nomina di Emanuele Moretti a Consigliere con delega alla Distribuzione Internazionale. L’ingresso di Moretti rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento delle attività dedicate alla promozione, vendita e circolazione delle opere italiane sui mercati esteri.

Nel suo incarico, Emanuele Moretti sarà coinvolto nel supporto alle strategie del MIFE volte a migliorare la presenza del cinema italiano all’estero, favorendo relazioni strutturate con distributori, buyer internazionali e operatori dei principali mercati cinematografici globali. La nomina si inserisce in una visione che considera l’export audiovisivo un elemento centrale per la sostenibilità produttiva e la crescita dell’industria cinematografica nazionale.

Emanuele Moretti è un produttore e distributore con un’esperienza diretta nella vendita internazionale di film, operando sia su titoli propri sia nella distribuzione per produttori terzi. Il suo percorso professionale si è sviluppato attraverso una presenza costante nei principali mercati e festival internazionali, costruendo una competenza concreta nella commercializzazione delle opere e nella gestione dei rapporti con interlocutori globali.

Secondo Andrea Iervolino, Presidente del MIFE, l’ingresso di Moretti rafforza la capacità dell’organizzazione di dialogare con i mercati esteri grazie a una visione operativa internazionale. Anche Federico Bettoni, Segretario Generale del MIFE, ha sottolineato come questa nomina contribuisca al progetto di innovazione, connessione tra operatori e sviluppo di nuove opportunità di business per il settore.

Con questa scelta, il MIFE conferma l’attenzione verso profili con esperienza internazionale, puntando a rafforzare il posizionamento del cinema italiano nei circuiti globali e a sostenere una crescita strutturata dell’export audiovisivo, elemento sempre più centrale per il futuro dell’intera filiera.

Articolo precedente
Corte costituzionale conferma legittimità misure Covid Italia
Articolo successivo
Myanmar: violenze per le elezioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Viaggio in Italia: Padova

Concerto di Natale a Ferrara

Capodanno e animali domestici

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.