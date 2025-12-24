Cinema italiano si consolida all’estero

Il MIFE, Made in Italy Film Export, sta consolidando il proprio percorso di internazionalizzazione del cinema italiano con la nomina di Emanuele Moretti a Consigliere con delega alla Distribuzione Internazionale. L’ingresso di Moretti rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento delle attività dedicate alla promozione, vendita e circolazione delle opere italiane sui mercati esteri.

Nel suo incarico, Emanuele Moretti sarà coinvolto nel supporto alle strategie del MIFE volte a migliorare la presenza del cinema italiano all’estero, favorendo relazioni strutturate con distributori, buyer internazionali e operatori dei principali mercati cinematografici globali. La nomina si inserisce in una visione che considera l’export audiovisivo un elemento centrale per la sostenibilità produttiva e la crescita dell’industria cinematografica nazionale.

Emanuele Moretti è un produttore e distributore con un’esperienza diretta nella vendita internazionale di film, operando sia su titoli propri sia nella distribuzione per produttori terzi. Il suo percorso professionale si è sviluppato attraverso una presenza costante nei principali mercati e festival internazionali, costruendo una competenza concreta nella commercializzazione delle opere e nella gestione dei rapporti con interlocutori globali.

Secondo Andrea Iervolino, Presidente del MIFE, l’ingresso di Moretti rafforza la capacità dell’organizzazione di dialogare con i mercati esteri grazie a una visione operativa internazionale. Anche Federico Bettoni, Segretario Generale del MIFE, ha sottolineato come questa nomina contribuisca al progetto di innovazione, connessione tra operatori e sviluppo di nuove opportunità di business per il settore.

Con questa scelta, il MIFE conferma l’attenzione verso profili con esperienza internazionale, puntando a rafforzare il posizionamento del cinema italiano nei circuiti globali e a sostenere una crescita strutturata dell’export audiovisivo, elemento sempre più centrale per il futuro dell’intera filiera.