Spettacolo

Cinema italiano: novità da Paolo Virzì e altri film in sala

Da stranotizie
Tra i titoli di maggiore interesse, spicca Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì. Nelle sale di Lecco, La vita va così continua a essere proiettato dopo tre settimane di programmazione e ottimi incassi. In aggiunta, si segnala Per te, un film italiano che affronta il delicato tema dell’Alzheimer.

La trama di Cinque secondi ruota attorno ad Adriano, un avvocato di successo, oggi cinquant’enne e misantropo, che vive una vita isolata in un ex-stalla a causa di un tragico evento familiare che lo ha portato alla disperazione. Di fronte alla sua abitazione, un gruppo di giovani, guidati da Matilde, si propone di recuperare un vigneto abbandonato per produrre vino. Nonostante le difficoltà iniziali, si prospetta un cambio di rotta che potrebbe segnare una nuova fase nella vita di Adriano.

Negli appuntamenti in città, al Palladium si possono vedere 30 notti con il mio ex e, in prima visione, Cinque secondi in vari orari. Al Nuovo Cinema Aquilone, tra i film in programmazione ci sono sia La vita va così che September 5 – La diretta che cambiò la storia.

Nel territorio, l’Artesfera di Valmadrera proietta In viaggio con mio figlio e La vita va così, mentre l’Auditorium di Calolzio offre una selezione di titoli tra cui Ambizioso e La gazza ladra.

Al Cinema Bellano, è previsto Springsteen – Libermi dal Nulla in diverse serate. Infine, anche al Cinema Manzoni e al Jolly Olginate ci saranno proiezioni di La vita va così e di documentari come Hermann Buhl: oltre ogni cima.

