Cinema Italiano: La Power List dei Talenti Emergenti

Le vacanze stanno per finire e si avvicina il momento di tornare a scuola o al lavoro. Per l’industria cinematografica italiana, il numero di settembre di Best Movie si concentra su un evento chiave: la Top 50 – la Power List 2025 del cinema italiano. Questa classifica, curata da Best Movie e Box Office, presenta i protagonisti del settore, dagli autori agli attori, fino ai produttori e alle nuove generazioni. Non si tratta solo di un elenco, ma di un’analisi di come si sta trasformando il panorama del cinema e chi detiene realmente l’influenza sulle scelte e sui progetti futuri.

In copertina troviamo l’horror con “The Conjuring – Il rito finale”, ultimo capitolo della saga Warrenverse, che esplora l’impatto culturale e le dinamiche narrative di un franchise avviato da James Wan. Il numero contiene anche interviste con i creatori e attori coinvolti nel progetto.

Nella sezione dedicata ad altri contenuti, appare “Mortal Kombat II”, con il regista Simon McQuoid che parla delle sfide nel riportare sul grande schermo un’immagine iconica, e interviste a Karl Urban, Tati Gabrielle e Martyn Ford.

Inoltre, si analizzano diversi progetti, tra cui il decimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, la commedia romantica “Material Love” con Dakota Johnson e altri, e l’horror “La valle dei sorrisi”, con un artwork speciale di Zerocalcare e interviste agli attori Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano.

La rivista include anche un’anteprima su “Downton Abbey: Il gran finale”, interviste ai registi Julia Ducournau e Justin Tipping, e approfondimenti su altre produzioni in arrivo.

In allegato, torna Best Streaming, con focus su film e serie TV delle varie piattaforme. In copertina, la nuova edizione di “Italia’s Got Talent” e il ritorno di diverse serie in prima linea. Best Movie e Best Streaming sono disponibili anche in formato digitale su dispositivi iOS e Android.