Cinema italiano: la Power List dei protagonisti influenti

Da StraNotizie
Torna la Power List del cinema italiano, una classifica annuale di Box Office e Best Movie, che da oltre 25 anni identifica i protagonisti più influenti del settore.

Nella categoria artistica, il primo posto è occupato da Paolo Genovese, descritto come il “James Cameron della commedia” grazie al successo del film “FolleMente”, che ha dimostrato la sua abilità di coniugare scrittura, regia e popolarità. Al secondo posto si trova Ferzan Ozpetek, che con “Diamanti” ha offerto un raffinato omaggio al cinema, riuscendo a emergere anche durante le festività natalizie. Completa il podio Paola Cortellesi: il suo film “C’è ancora domani” ha riscosso consensi sia dal pubblico che dalla critica, rendendola una delle registe italiane più attese della prossima stagione.

Seguono nomi rinomati come Gennaro Nunziante, Paolo Sorrentino, Riccardo Milani, Valeria Golino, Checco Zalone e Pierfrancesco Favino, rappresentando un panorama cinematografico ricco di conferme e nuove energie.

Per quanto riguarda la classifica dei professionisti, Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, si aggiudica il primo posto per aver diretto una stagione con 12 film che hanno superato il milione di euro di incassi, inclusi i 17,7 milioni di “FolleMente”. Al secondo posto c’è Massimo Proietti, Ceo di Vision Distribution, noto per il successo di “Diamanti”, “Io sono la fine del mondo” e “Le assaggiatrici”. Giampaolo Letta di Medusa Film chiude il podio, pronto a lanciare nuovi titoli di Checco Zalone e Riccardo Milani.

Tra i nomi di rilievo ci sono anche Lotus Production, Indiana Production, Eagle Pictures e i dirigenti delle principali Film Commission italiane, insieme alla presenza del ministro della Cultura.

