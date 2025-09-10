Cinema Italiano in Germania: Al via il Festival Cinema! Italia!

Il cinema italiano torna protagonista in Germania con la 28ma edizione del festival Cinema! Italia!, che si svolgerà in circa trenta sale di qualità. L’iniziativa, organizzata da Made in Italy con il supporto del Ministero della Cultura e in collaborazione con diversi enti italiani in Germania, offre un’importante opportunità di promozione del nostro cinema.

Il festival, avviato nel 1998, continua a crescere sia in termini di pubblico che di città coinvolte, includendo grandi metropoli come Monaco, Colonia, Berlino e Stoccarda. Il programma prevede la proiezione di cinque film recenti, con sottotitoli in tedesco: Anna di Marco Amenta, Confidenza di Daniele Luchetti, Indagine su una storia d’amore di Gianluca Maria Tavarelli, Una madre di Stefano Chiantini e La storia del Frank e della Nina di Paola Randi. Inoltre, sarà presentato un omaggio al regista Francesco Rosi, con la proiezione restaurata di Le mani sulla città.

Gli incontri con registi e attori arricchiranno l’esperienza del pubblico, il primo dei quali avrà luogo a Amburgo con la presentazione di Una madre da parte di Stefano Chiantini. Per fornire maggiori informazioni sui film e sul cinema italiano, un catalogo in tedesco sarà distribuito gratuitamente nelle sale.

Il festival includerà anche un concorso per il pubblico, che potrà esprimere il proprio gradimento attraverso una cartolina ricevuta ad ogni proiezione. Il film più apprezzato sarà premiato a Berlino, ottenendo una distribuzione in Germania. Inoltre, i dati di partecipazione saranno utili ai distributori per favorire l’acquisto di film da includere nella programmazione. Negli anni, oltre venti film presentati hanno già ricevuto distribuzione in Germania, come Grazie ragazzi, Beata te e Primadonna.