Cinema Italiano in Crisi: il Lido Nasconde le Verità

La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso i battenti, ma continua a far parlare di sé per le star sul red carpet e le polemiche riguardanti il mondo del cinema. Tuttavia, poco si è detto sulla politica culturale e sulla situazione del settore. Giorgio Carlo Brugnoni, il nuovo direttore generale atteso al Lido, non si è presentato. Sostituirà Nicola Borrelli, dimessosi per ragioni personali, in un contesto già complicato dal caso di un regista accusato di omicidio, che ha acceso nuove polemiche sulla gestione del Tax Credit audiovisione.

L’incertezza per il settore cresce, con possibili rilievi da parte della Corte dei Conti per la mancanza di requisiti. Durante la Mostra, la Sottosegretaria Lucia Borgonzoni e Federico Mollicone (FdI) hanno difeso strenuamente il governo del sistema cine-audiovisivo, denunciando chi avrebbe descritto la situazione come catastrofica. Il parlamentare del M5s, Gaetano Amato, ha invece accusato il governo di diffondere dati inesatti.

Un report dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale ha messo in evidenza come gli incassi del cinema italiano siano stati 130 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente, ma comunque lontani dai 183 milioni del 2019. I numeri recenti evidenziano una situazione preoccupante: ad agosto gli incassi sono crollati del 30% rispetto all’anno precedente. I film americani e britannici dominano il mercato, lasciando il cinema italiano con meno dell’8% delle entrate.

Le associazioni dei lavoratori segnalano un tasso di disoccupazione preoccupante, mentre le produzioni sul set sono dimezzate rispetto a qualche mese fa. Nonostante le affermazioni positive del governo, il settore manifesta segnali di crisi profonda e le fake news sembrano nascoste sotto il tappeto rosso veneziano.