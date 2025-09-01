Cinema italiano in crescita: sette film ai festival autunnali

Nel prossimo autunno, sette film italiani debutteranno in Nord America grazie al Toronto Film Festival, mentre altrettanti saranno presentati in Asia al festival di Busan. Sei opere saranno proiettate a Londra e quattro al New York Film Festival, tra cui “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, “Duse” di Pietro Marcello, “La Grazia” di Paolo Sorrentino e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. Il film di apertura del New York Film Festival, “After the Hunt”, diretto da Luca Guadagnino, sarà anch’esso presente, pur non essendo in lingua italiana.

La notizia è stata divulgata da ‘Variety’, che ha intervistato due figure significative del settore presenti alla Mostra di Venezia, evidenziando un’importante “ondata autunnale” di cinema italiano in arrivo. Catia Rossi, responsabile della distribuzione internazionale di PiperFilm, ha sottolineato come la selezione di quattro titoli a New York rappresenti un segnale positivo per il mercato statunitense verso il cinema italiano. Carla Cattani di Cinecittà ha condiviso lo stesso entusiasmo, dichiarando che si tratta di un momento favorevole per il cinema italiano.

Secondo ‘Variety’, questo sviluppo è in parte attribuibile alla presenza a Venezia di registi noti come Paolo Sorrentino e Gianfranco Rosi, insieme a Marco Bellocchio e la sua serie TV “Portobello”, che sarà presentata anche a Toronto e Busan, dove il regista avrà una retrospettiva a lui dedicata.

La novità principale è che questa nuova ondata di cinema italiano include anche opere di registi emergenti. Ad esempio, il lungometraggio di debutto di Francesco Sossai, “Le città di pianura”, sarà proiettato a Toronto, Busan e New York, mentre il terzo film di Paolo Strippoli, “Holy Boy”, parteciperà a Busan e Londra. Londra presenterà anche la commedia di Carolina Cavalli, “Il rapimento di Arabella”, e “Gioia mia” dell’esordiente Gioia Spampinato sarà presentato a Busan dopo la sua premiere a Locarno.

Catia Rossi ha affermato che la presenza italiana ai festival autunnali non ha precedenti nella sua esperienza ventennale, sottolineando la varietà e la diversità in termini di generi e registi rappresentati.