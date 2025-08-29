28.1 C
Da StraNotizie
Cinema italiano in crescita: il rapporto dell’audiovisivo 2024

VENEZIA – Alla presentazione del rapporto “I numeri del cinema e dell’audiovisivo italiano 2024”, il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha evidenziato l’importanza dei dati per affrontare le problematiche del settore. L’evento, tenutosi all’Italian Pavilion di Venezia 82, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Bruno Zambardino, responsabile Affari UE della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, e Jacopo Chessa, Presidente dell’Italian Film Commissions.

Borgonzoni ha descritto la ricerca come uno strumento utile per analizzare l’andamento della produzione cinematografica e audiovisiva, arricchito quest’anno da nuove sezioni. Ha affermato che il 2024 rappresenta un anno di consolidamento per il cinema italiano, con nuove misure atte a rendere il settore più competitivo.

Bruno Zambardino ha confermato una stabilità del sistema rispetto all’anno precedente e ha indicato un aumento di film ad alto budget, mentre il numero di opere a basso budget ha subito una flessione. Ha inoltre rilevato una crescita dei box office, con l’80% dei film in distribuzione.

Il rapporto si compone di quattro capitoli: Produzione cinema, Produzione audiovisivo, Tax credit internazionale e Tax credit videogiochi. Tra i dati principali, nel 2024 sono stati classificati 400 lungometraggi, con un incremento significativo rispetto al 2020. I film totalmente italiani ammontano a 263, con un costo totale della produzione oltre 800 milioni di euro, di cui 247 milioni derivano da tax credit.

Per quanto riguarda le opere audiovisive, nel 2024 ne sono state consegnate 262, con un costo totale superiore a un miliardo di euro. Anche per i videogiochi si registra un aumento delle richieste di credito d’imposta, con 47 opere per un totale di 13 milioni di euro.

