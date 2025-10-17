Cinema italiano in Bulgaria: inaugurazione di Italian Screens

È stata inaugurata al cinema Lumière di Sofia la seconda edizione di “Italian Screens”, un’iniziativa per promuovere il cinema italiano nel mondo. Questo evento fa parte del programma dell’undicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema “Cinelibri”, diretto da Jacqueline Wagenstein.

Sostenuta dal ministero degli Affari Esteri, dal ministero della Cultura e dall’International Department di Cinecittà, l’iniziativa porta in Bulgaria sette anteprime italiane. La rassegna è stata aperta dal film “Fuori” di Mario Martone, presentato a Cannes con un cast che include Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Martone ha commentato che il film è un ritratto profondo della scrittrice Goliarda Sapienza e delle sue opere.

Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, ha dichiarato che “Italian Screens” è fondamentale per la diplomazia culturale italiana, sottolineando l’importanza di portare il cinema italiano in contesti prestigiosi e di valorizzare la creatività del Paese. La presenza di grandi nomi come Martone, Toni Servillo e Daniela Ciancio offre un’opportunità per aumentare la visibilità del nostro cinema.

Oltre a Martone, parteciperanno Toni Servillo, protagonista de “La grazia” di Sorrentino, e la costumista Daniela Ciancio, che terrà una masterclass. L’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, Marcello Apicella, ha evidenziato come queste presenze rappresentino la vitalità e il respiro internazionale del cinema italiano contemporaneo.

Il programma delle proiezioni include titoli prestigiosi come “Follemente”, “La gioia”, “Tre ciotole”, e “Orfeo”. Roberto Stabile, ideatore della manifestazione, ha sottolineato che l’evento rappresenta un’opportunità per rafforzare le collaborazioni internazionali nel settore culturale e commerciale. L’iniziativa è organizzata da Cinecittà in collaborazione con diverse istituzioni italiane in Bulgaria.