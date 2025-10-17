18.3 C
Cinema italiano: il trionfo di Guerra e Pace nel box office

Negli anni passati, il cinema rappresentava il principale intrattenimento per il pubblico italiano, ma oggi si confronta con nuove forme di svago. Recenti statistiche evidenziano che, nonostante gli incassi siano diminuiti a causa dell’inflazione e dei costi elevati dei biglietti, le presenze nelle sale sono aumentate. Un esempio emblematico è il film “Guerra e pace”, con Vittorio Gassman e Audrey Hepburn, che risulta il più visto in Italia in base al numero di spettatori, sebbene non figuri al primo posto per incassi.

In cima alla classifica degli incassi, Checco Zalone, con “Quo Vado?”, si distingue per un successo che ha generato interrogativi sui prezzi dei biglietti. Michele Anselmi, in un articolo, sottolineava come in molte sale i biglietti costassero fino a 10 euro, portando a riflessioni sul potere del “fenomeno” pop.

A seguito di queste analisi, la rivista “Sorrisi e Canzoni” ha pubblicato una classifica dei biglietti staccati per ogni film italiano dal 1950 a oggi, rielaborata da dati storici. La classifica si basa sulle presenze piuttosto che sugli incassi, rivelando un successo di pubblico influenzato dalla variabile costo del biglietto.

È interessante notare che “Sole a catinelle” e “Quo vado?”, entrambi di Zalone, sono i soli film di questo millennio presenti fra i più visti, mentre “Guerra e pace” resta al primo posto storico, con oltre 15 milioni di spettatori paganti.

La scelta del cast nel film del 1956, originariamente destinato a Silvana Mangano, ma poi riservato ad Audrey Hepburn, rappresenta un esempio delle dinamiche cinematografiche dell’epoca. In sintesi, “Guerra e pace” rimane una pietra miliare del cinema italiano, sebbene oggi sia meno riconosciuto.

