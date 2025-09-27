Cinema italiano: il trionfo di Duse al Festival di Venezia

Al cinema Eden continua a riscuotere successo con “Duse”, un tributo all’illustre attrice Eleonora Duse, considerata una delle più grandi interpreti del teatro. La sua figura è avvolta da misteri, con poche foto e una sola ripresa video nota, accompagnate da numerose leggende. Il film di Pietro Marcello, interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, presenta un ritratto di una donna fragile, segnata dalle sue nevrosi, che cerca stabilità in una storia d’amore turbolenta con Gabriele D’Annunzio. La Bruni Tedeschi attinge alla sua esperienza di attrice per dare vita a un personaggio che sembra ripetere schemi già visti in pièce precedenti (ore 16/18.15/21).

Le altre proposte del cinema Eden sono due novità. “Familiar touch” (ore 16/18.15/21), presentato alla sezione Orizzonti del festival di Venezia, racconta la storia di Ruth Goldman, una donna anziana affetta da demenza senile. Invece, “Una battaglia dopo l’altra” segna il ritorno di Leonardo DiCaprio insieme a Benicio Del Toro e Sean Penn (ore 17/20.30), diretto da Paul Thomas Anderson e ispirato al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon. Il film ha un budget di 140 milioni di dollari, di cui 25 destinati a DiCaprio.

Al cinema Terminale si presenta “La voce di Hind Rajab”, una pellicola che ha suscitato polemiche e ha vinto il Leone d’argento a Venezia nel 2025. Racconta la tragica storia di una bambina di 5 anni uccisa dall’esercito israeliano, intrappolata in auto con una cuginetta per tre ore mentre attendevano aiuto. Le registrazioni telefoniche del tragico momento sono diventate la sceneggiatura del film (sabato 17/19/21.15, domenica 16.30/18.30/21.16). Domenica 29, per Cinefilante, l’evento “Animazioni di fine estate”. Al Pecci si proiettano “Alpha” sabato e domenica ore 16, “La valle dei sorrisi” sabato ore 18.30 e domenica ore 21, e “The life of Chuck” sabato ore 21.15 e domenica ore 18.30.