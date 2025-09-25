Cinema Italiano e Potere: Film che Raccontano la Politica

Il 28 settembre si svolgeranno elezioni regionali e comunali in Valle d’Aosta. In questo articolo, esploreremo sei film che offrono una visione del cinema italiano su politica e potere, raccontando storie che vanno dagli anni ’70 a oggi.

Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, disponibile su Now, è un dramma storico che si concentra su Enrico Berlinguer e il contesto politico italiano del compromesso storico e degli anni di piombo. Attraverso un racconto essenziale e documentaristico, il film evidenzia le speranze e le aspirazioni di quel periodo, mettendo in risalto anche i comizi del politico, in grado di evocare un forte senso di partecipazione popolare.

Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino raccontano la figura di Silvio Berlusconi attraverso una narrazione satirica e drammatica. In Loro 1, Berlusconi appare come un’icona lontana, mentre in Loro 2 si mostra in tutta la sua complessità attraverso una moltiplicazione della sua presenza, evidenziando le dinamiche di potere e il suo ego smisurato.

Todo modo di Elio Petri, disponibile su Internet Archive, presenta un gruppo di potenti riuniti in un albergo per un ritiro spirituale. Qui, la preghiera diventa teatro e la confessione un’esibizione, mentre all’esterno una misteriosa epidemia colpisce la società, evidenziando l’inefficienza di una politica isolata.

La mafia uccide solo d’estate di Pif, disponibile su Netflix, usa la storia d’amore di un giovane per raccontare i gravi crimini di Cosa Nostra, illustrando come la politica locale sia impotente davanti alla violenza mafiosa.

Infine, Il caimano di Nanni Moretti, disponibile su Disney+, narra le difficoltà di una produzione cinematografica su un imprenditore politicante, racchiudendo riflessioni sulla società consumistica e su un’epoca segnata da valori di destra.