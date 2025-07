Cinema italiano denuncia: campagna per Gaza in corso

Nel mondo del cinema italiano, un’importante iniziativa ha preso piede per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave crisi umanitaria che sta colpendo la Striscia di Gaza. Un gruppo di oltre 500 professionisti del settore si è mobilitato attraverso la chat “W il cinema italiano” per evidenziare le atrocità dei conflitti armati e l’impatto devastante sulle popolazioni civili.

Nel messaggio condiviso, i partecipanti esprimono il loro profondo disagio di fronte a immagini strazianti che ritraggono famiglie e bambini vittime della guerra. Il testo del post denuncia in particolare la terribile condizione di fame e sete cui sono sottoposti i più vulnerabili, tra cui fetti di popolazione anziana e giovanile, e sottolinea l’urgenza di non rimanere indifferenti. Il richiamo all’umanità è forte e chiaro: è fondamentale reagire contro questa tragedia e lanciare un appello collettivo per porre fine a questi orrori.

Le immagini pubblicate, tra cui numerosi scatti provenienti da fonti come ANSA/EPA, documentano la situazione di emergenza che attanaglia Gaza, rendendo l’appello ancora più pressante. La campagna mira a mobilitare la coscienza collettiva e a stimolare un’iniziativa concreta per aiutare chi sta soffrendo a causa di conflitti interminabili.