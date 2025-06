Cinema Italiano: Caldo Estivo Fredda la Casse!

Nel corso del recente fine settimana, i dati delle vendite al botteghino italiano evidenziano un calo significativo, influenzato dalle temperature estive. I film in programmazione continuano a competere per l’attenzione del pubblico, senza però registrare incassi entusiastici.

Nel weekend dal 19 al 22 giugno, il film più visto nei cinema italiani è stato il live-action di ‘Dragon Trainer’, che ha incassato 1.632.971 euro, con una diminuzione del 31% rispetto alla settimana precedente. In totale, ha raggiunto 5.624.256 euro in due fine settimana. Al secondo posto si è classificato ‘Elio’ della Disney Pixar, con un esordio di 643.876 euro, per un totale di 758.307 euro in cinque giorni. Il terzo posto è occupato dall’horror ’28 anni dopo’ di Danny Boyle, che ha incassato 517.371 euro e totalizzato 623.098 euro in cinque giorni.

Al quarto posto troviamo ‘Lilo & Stitch’, con un incasso di 486.841 euro, seguito dall’action ‘Ballerina’ in quinta posizione, che ha registrato 231.739 euro. In sesta posizione si è piazzato ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ con 99.355 euro, per un totale di 4.246.466 euro.

L’esordio del film ‘Il maestro e Margherita’ ha conquistato il settimo posto, mentre ‘Karate Kid: Legends’ è scivolato all’ottava posizione. La nona posizione è andata a ‘Tre amiche’, mentre in decima troviamo ‘Fuori’ di Mario Martone, che ha incassato 41.962 euro.

Il fine settimana si è chiuso con un totale di 4.319.519 euro, registrando una diminuzione del 70% rispetto allo stesso periodo del 2024.

