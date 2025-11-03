Cinema in Veneto: I migliori film da non perdere a novembre

Secondo appuntamento per i martedì al cinema, un progetto della Regione Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. Molti film interessanti saranno proiettati a prezzo scontato.

A Treviso, il Multisala Edera offre due proiezioni: “Tre ciotole” di Isabel Coixet, ispirato all’opera di Michela Murgia, alle 17.15 e 19.30. Il film esplora temi profondi con attori eccezionali. Alle 21.45 sarà la volta di “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone in un ruolo energico, che mescola distopia e fantascienza.

Al Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto la programmazione inizia alle 17.30 con “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, un film ambientato a Gaza e premiato con il Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia. Segue alle 19.30 “Per Te” di Alessandro Aronadio, che affronta il delicato tema dell’Alzheimer. Alle 21.30 verrà proiettato “Le città di pianura” di Francesco Sossai, che esplora l’amicizia e la ricerca della felicità.

Il Cinergia di Conegliano presenta “After the Hunt – Dopo la caccia” di Luca Guadagnino, un dramma psicologico con Julia Roberts, alle 17.45 e 20.40. Anche il Multisala Manzoni di Paese ospiterà questo film. Al Cinergia, alle 21.30, si potrà rivedere “Bugonia”.

Il Cinema Italia-Eden di Montebelluna inizia con “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu alle 16.55. A seguire, “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis dalle 17.30 e “Generazione Romantica” di Jia Zhangke alle 19.20.

Al Cinema Cristallo di Oderzo, alle 20.30, sarà proiettato “Di là dal fiume e tra gli alberi” di Paula Ortiz, adattamento di un’opera di Hemingway.

Infine, al Multisala Verdi di Vittorio Veneto saranno proiettati “After the Hunt” e “L’attachement” in orari diversi.