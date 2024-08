Cinema in lutto, il famosissimo attore si è spento dopo una breve malattia

Lutto nel mondo del cinema. Oggi, infatti, è giunta la notizia che un attore, ad alcuni giorni dalla sua dipartita, ci ha lasciati restando indelebile per alcune sue interpretazioni in famosissime pellicole. L’attore di cui parliamo, Charles Cyphers, è principalmente noto per aver interpretato lo sceriffo Leigh Brackett nella saga di Halloween.

L’attore è scomparso all’età di 85 anni e sono in tanti che in queste ore dall’uscita dalla notizia stanno lasciando un messaggio e un pensiero alla famiglia di Cyphers. L’85enne si è spento domenica scorsa a Tucson, in Arizona, dopo una breve ma sofferta malattia. La notizia della sua morte è stata resa pubblica dal suo manager, Chris Roe e tanti colleghi sono rimasti davvero scioccati e addolorati.

Il manager, annunciando la sua scomparsa in un comunicato, ha dichiarato a ‘Variety’: “Charles era una persona affettuosa e sensibile. Raccontava storie meravigliose e le animava con interpretazioni coinvolgenti. Era un caro amico e cliente da molti anni e ci mancherà tantissimo”.

Nato il 28 luglio 1939 a Niagara Falls, New York, Cyphers ha studiato presso l’American Academy of Dramatic Arts e si è laureato in arti teatrali alla California State University di Los Angeles. La sua fama è principalmente legata al ruolo dello sceriffo Brackett nel celebre film horror del 1978, Halloween, diretto da John Carpenter. Il celeberrimo film vedeva anche l’attore Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie. Questo ruolo iconico lo ha accompagnato nei sequel Halloween II del 1981 e Halloween Kills del 2021.

La carriera di Cyphers non si è limitata alla saga di Halloween. È apparso in numerosi film, tra cui Assault on Precinct 13 nel ruolo dell’agente di Polizia Starker, The Fog nel 1980, e Escape From New York nel 1981. Anche il piccolo schermo ha visto la sua presenza in serie di successo come Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Charlie’s Angels, Roots, Wonder Woman, Starsky and Hutch e ER. Dal 1996 al 1998, ha interpretato Al Yaroker nella sitcom della WB “Nick Freno: Licensed Teacher”.