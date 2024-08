Cinema in lutto, è morta prematuramente la famosissima attrice di uno dei film più celebri della storia

Tra gli altri, l’attrice aveva interpretato il ruolo dell’infermiera Alyssa Ogawa in Star Trek: The Next Generation e Star Trek Generations.

È il momento di ricordare un’attrice che ci ha lasciati all’inizio di questa settimana, notizia arrivata però solamente nella giornata di oggi. Stiamo parlando di Patti Yasutake, famosa per aver recitato in Star Trek: The Next Generation, oltre che nella più recente serie Beef su Netflix.

L’attrice, prematuramente scomparsa, ci ha lasciati all’età di 70 anni. Dopo aver combattuto una rara forma di linfoma a cellule T, Patti Yasutake ha dovuto cedere a una fastidiosa e brutale patologia. La talentuosa attrice, purtroppo, è deceduta dopo una battaglia durata poco tempo. L’attrice se n’è andata nella sua abitazione, circondata dall’affetto di amici e familiari, lunedì 5 agosto.

A confermare la triste notizia è stato il suo agente Kyle Fritz, il quale ha dichiarato in un comunicato a ‘Variety’: “Patti è stata la mia prima cliente quando ho iniziato, più di 30 anni fa. Abbiamo condiviso momenti gioiosi sul set e mi mancheranno il suo spirito, la sua abilità recitativa e la sua determinazione, ma soprattutto la sua preziosa amicizia”. L’attrice, di età affatto avanzata, saluta il mondo del cinema e i suoi fan troppo presto.

Nata a Los Angeles nel 1953, Patti Yasutake ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Gardena e Inglewood. Successivamente si è laureata con lode in teatro presso l’Università della California di Los Angeles. Dopo aver dimostrato il suo talento in alcune produzioni teatrali, ha sceglie di lanciarsi nella carriera televisiva nel 1985. Dopo poco, infatti, ottiene un ruolo nella serie poliziesca americana TJ Hooker. Successivamente, ha avuto l’opportunità di partecipare ad altre famose serie statunitensi, come Gug Ho, oltre a brevi apparizioni in Grey’s Anatomy, Febbre d’amore e The Closer.

Tuttavia, il suo ruolo più importante rimane quello dell’infermiera Alyssa Ogawa in Star Trek: The Next Generation e Star Trek Generations. Tra i suoi film più noti figurano Bellissima da morire del 1999, Blind Spot del 1993 e Road to Galveston del 1996. L’attrice, inoltre, è stata inoltre candidata all’Independent Spirit Award per la sua interpretazione nel film indipendente The Wash di Michael Toshiyuki Uno, incentrato su una coppia nippo-americana di seconda generazione. Recentemente, Patti Yasutake ha avuto il ruolo della madre di George, Fumi Nakai, nella celebrata serie Beef su Netflix. La malattia, però, l’ha strappata via dai suoi cari e dal suo lavoro troppo presto.