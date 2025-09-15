Cinema in Italia: nuove emozioni dopo il Festival di Venezia

Silvano Andreini, presidente dell’associazione “Germi”, ha annunciato con entusiasmo l’inizio della nuova stagione del cinema Il Nuovo, dopo il successo dell’arena estiva al Mirabello. Durante la pausa estiva, il team ha partecipato al festival del Cinema di Venezia, da cui arriveranno molti film in programmazione. Andreini ha già segnalato 10-12 film promettenti, tra cui opere di registi noti come Sorrentino, Jarmusch e Ozon. Inoltre, uno dei film più attesi è “Duse”.

Il Nuovo torna a Venezia come ospite dopo aver ricevuto il premio Lizzani per gli esercenti coraggiosi. Andreini ha condiviso anche la bella esperienza di partecipare ai festeggiamenti per i 65 anni del cinema Edera di Treviso, evidenziando come eventi simili rinforzino la missione di difendere il cinema locale.

Sulla programmazione futura non ci sono aggiornamenti riguardo al contenzioso con la proprietà dello stabile, ma Andreini ha anticipato una stagione ricca di eventi, tra cui concerti di artisti famosi come De Gregori e Gilmour. Anche se non hanno battuto il record di ingressi dell’arena estiva, con oltre 4.000 biglietti venduti, hanno già pianificato eventi come il cineforum e film in lingua originale.

La squadra, composta da otto volontari, è intenzionata ad allargarsi e a coinvolgere i giovani, con la campagna tesseramenti già avviata. Andreini ha sottolineato l’importanza di pensare al futuro del Nuovo, segnalando la volontà di un possibile passaggio di testimone.