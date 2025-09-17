Cinema in giardino ad Atene: un evento unico d’estate

Nel giardino della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene, Paolo Cuculi, si è svolta una due giorni dedicata all’evento “Cinema in giardino”.

La prima serata ha visto la proiezione del film “Quasi orfano” di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Il giorno seguente è stato proiettato “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Antonio Catania.

Dopo le proiezioni, si sono tenuti momenti conviviali ispirati alla tradizione enogastronomica italiana, offrendo pizza, gelato e degustazioni di cocktail e birra, curate da Campari e Menabrea. Complessivamente, circa 300 invitati hanno partecipato alle due serate, tra cui rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo economico e culturale greco e membri della comunità italiana nel Paese.

L’evento è parte della rassegna “Fare Cinema”, arrivata all’ottava edizione, organizzata dal Ministero degli Esteri con l’obiettivo di promuovere il cinema e l’industria cinematografica italiana. L’edizione di Atene è stata realizzata in collaborazione con RAI Com.