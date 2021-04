L’outlet diventa un set cinematografico. Quello di una pellicola internazionale, in particolare: nel Puglia village, “quartiere” dello shopping di Molfetta, faranno tappa le riprese di Dakota, film diretto dal regista californiano Kirk Harris, che sta girando in questi giorni in Puglia, e lunedì 12 aprile sarà nella città del nord barese, con l’organizzazione della Iervolino entertainment.

Nella pellicola, del genere avventura per ragazzi, recitano anche l’attrice australiana Abbie Cornish (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Robocop, Limitless, Jack Ryan, tra i film e serie tv nei quali ha lavorato), William Baldwin, recentemente premiato come miglior attore al Vegas movie awards per Talk, e Patrick Muldoon, che ha interpretato Richard Hart in Melrose Place. E ancora, nel cast ci sono pure la star canadese Tim Rozon e l’undicenne Lola Sultan, protagonista di Dakota.

“Abbiamo un accordo con la Iervolino entertainment per utilizzare una parte della nostra struttura come location di film come Dakota – spiega la Center manager di Puglia Village Annalisa Evangelista – Credo sia importante per noi far vivere il village anche in altri modi, dimostrando ancora una volta l’attenzione verso il mondo della cultura che abbiamo sempre ricercato con tanti altri progetti”.