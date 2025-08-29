Cinema Galleggiante a Venezia: arte e gossip in laguna

Il fascino della laguna veneziana si fa sentire con la sesta edizione del «Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute», che si svolge fino al 7 settembre. Questa manifestazione, che combina cinema e arti visive, si svolge a Sacca Fisola, con proiezioni e performance su un impianto galleggiante visibile anche dalle imbarcazioni circostanti.

Il festival ha attratto la collaborazione di istituzioni come la Pinault Collection e la Peggy Guggenheim, che supportano la sua realizzazione. Durante questo evento, le opere di autori emergenti si alternano a classici del cinema. Tra i film in programma ci sono «Naked Blue», diretto da Mati Diop, che esplora la transizione all’adolescenza attraverso la danza, e «La Gola» di Diego Macron, un melodramma sull’incomunicabilità tra due persone.

L’omaggio a Werner Herzog include la proiezione de «La Soufrière», mentre «Nosferatu» di Murnau verrà presentato nella versione a colori restaurata, accompagnato dalla musica dal vivo di Valeria Sturba. Ogni serata si apre con il corto sperimentale «Lemon» di Hollis Frampton e si chiude con ninne nanne veneziane interpretate da Luisa Ronchini.

Il gran finale dell’evento prevede un pomeriggio di concerti e performance a cura della label Cosmogram, con artisti come Simone Carraro e Matteo Nasini. Con oltre 250 proiezioni e 50 performance nelle edizioni precedenti, il «Cinema Galleggiante» continua a essere un punto di riferimento per l’arte e la cultura, riunendo istituzioni e talenti da tutto il mondo.