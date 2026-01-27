Cinema Excelsior verso uso pubblico

L’Amministrazione intende cambiare la destinazione d’uso dell’ex cinema Excelsior da privato a pubblico. L’accordo tra il Comune e la proprietà prevedeva destinazioni residenziale e commerciale, ma è fallito a causa della mancata firma della convenzione.

Il sindaco Valerio Vesprini ha annunciato di aver dato mandato di iniziare il procedimento di fattibilità di una variante al Piano regolatore, a causa del mancato completamento dell’operazione originaria con il soggetto privato. La decisione non è motivata da vendetta, ma dalle esigenze politiche e urbanistiche che emergono nel tempo.

Il punto di svolta è legato alla convenzione mai firmata, che ha lasciato l’immobile in una situazione sospesa per diversi anni. L’Amministrazione ha maturato una visione diversa per quell’area e intende procedere con estrema cautela, sia sul piano tecnico che su quello delle dichiarazioni pubbliche.

Al momento non si parla di un ritorno automatico alle destinazioni precedenti, ma di una nuova ipotesi di assetto urbanistico. L’avvio del procedimento segna un passaggio importante, con l’obiettivo di ricondurre la vicenda nell’alveo dell’interesse pubblico e della programmazione urbanistica.