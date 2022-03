Cinema e tv, la primavera 2022 porta con sé una programmazione foltissima, ricca di nuove uscite. Tutte le novità in arrivo delle nuove uscite 2022:

Per gli appassionati di Netflix, sono due le novità da non perdere.

Dal 18 marzo 2022, Alessandro Cattelan sarà protagonista del docu-show ‘Una semplice domanda’, in cui cercherà di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli e Roberto Baggio.

Mentre per quanto riguarda le produzioni internazionali, dal 25 marzo 2022 sarà disponibile la seconda stagione di ‘Bridgerton’, la serie targata Shondaland, ambientata nel mondo sontuoso e competitivo dell’alta società della Regency London.

Dal 30 marzo 2022, su Disney+ si potrà invece scoprire di più sulle origini di ‘Moon Knight’, il nuovo eroe della Marvel interpretato da Oscar Isaac.

I fan della saga di Star Wars dovranno attendere qualche settimana in più per tornare a seguire le avventure di ‘Obi-Wan Kenobi’, la cui data di uscita è stata fissata per il 25 maggio 2022. Riflettori puntati su Ewan McGregor, che torna a vestire i panni del famoso maestro Jedi. Ancora non si sa nulla per quanto riguarda l’uscita della quarta stagione di Boris, in esclusiva su Disney+: ma Francesco Pannofino ed il resto del cast originale sono stati tutti confermati.

Per una delle serie più attese, bisognerà aspettare fino al 3 giugno 2022, quando su Amazon Prime Video usciranno i primi tre episodi della terza stagione di The Boys. I nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino a un epico finale di stagione previsto per l’8 luglio 2022.

Su Rai 1, è atteso per il 28 marzo 2022 il primo episodio di ‘Sopravvissuti’, mystery drama prodotto da Alliance con Lino Guanciale e Barbora Bobulova. Una barca a vela parte da Genova per una traversata oceanica con 12 passeggeri; dopo pochi giorni scompare. Quali saranno i misteri di questo nuovo racconto Rai?

Torna per i grandi affezionati anche Terence Hill, nei panni del tanto amato Don Matteo. Dal 31 marzo la tredicesima stagione composta da 10 puntate e tanti nuovi personaggi.

Al cinema, da segnalare, il ritorno sul grande schermo di Zac Efron, completamente trasformato nel ruolo di un cercatore di ora nel survival thriller ‘Gold’, in uscita il 17 marzo.

Mentre cresce l’attesa per ‘Spencer’, una “ricostruzione immaginaria” della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di divorziare dal Principe Carlo.

Per gli amanti dei super eroi, la data da segnare sul calendario è invece il 31 marzo, quando uscirà ‘Morbius’. Racconta la storia del Dr. Michael Morbius, interpretato da Jared Leto: un anti-eroe creato dalla penna di Roy Thomas inizialmente come antagonista di Spider-Man.